Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность форума «Армия»

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области и военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского совместно с представителями других правоохранительных органов обеспечили безопасность во время проведения международного военно-технического форума «Армия-2024».

Мероприятие проходило с 12 по 14 августа в выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка», а также на полигоне «Алабино». Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Русич» предварительно провели обследование территории и объектов.

Для поддержания порядка сотрудники Росгвардии ежедневно обеспечивали охрану периметра выставочного центра, патрулировали прилегающие территории и оказывали помощь гостям и участникам форума.

Отмечается, что международный военно-технический форум «Армия-2024» в Подмосковье привлек более 60 тысяч посетителей.

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