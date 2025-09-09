Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 500 мероприятий в августе

В августе подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 500 мероприятий. Также спецподразделения выполнили 88 задач по силовому сопровождению.

Известно, что по сигналам тревоги сотрудники выезжали более девяти тысяч раз. Благодаря этому на охраняемых объектах не было допущено ни одной кражи. За месяц правоохранители задержали почти четыре тысячи нарушителей.

Также подразделения провели 3602 проверок по сохранности оружия физических и юридических лиц, 513 единиц было изъято. За нарушения оборота сотрудники составили почти 700 протоколов, 104 разрешения на оружие аннулировали.