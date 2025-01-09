Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 270 мероприятий в праздники

Росгвардейцы обеспечили безопасность более 270 мероприятий в Подмосковье в новогодние праздники. При этом стражи порядка совершили свыше двух тысяч выездов по сигналу «Тревога». Благодаря слаженным оперативным действиям краж на охраняемых объектах не было.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы организовали 60 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Они изъяли из незаконного оборота две единицы оружия, а также составили пять административных протоколов о нарушении законодательства.
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