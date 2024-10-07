Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 190 мероприятий за неделю

Представители Росгвардии Московской области за неделю обеспечили безопасность более чем 190 мероприятий, не допустив краж на охраняемых объектах. По подозрению в преступлениях и административных нарушениях удалось задержать свыше 940 человек.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели свыше 700 проверок сохранности оружия у граждан и организаций. При этом, за семь дней изъяли 171 оружие из незаконного оборота и составили 208 административных протоколов. Отмечается, что специальные подразделения выполнили 27 задач по силовому сопровождению мероприятий.

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