Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 170 мероприятий за неделю

Сотрудники вневедомственной охраны совершили свыше 1,8 тысячи выездов по сигналу «Тревога» за неделю. Слаженные оперативные действия росгвардейцев позволили предотвратить кражи на охраняемых объектах.
За неделю по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства в Подмосковье задержали свыше 630 граждан. Помимо этого, росгвардейцы провели около 700 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. За указанный период из незаконного оборота изъяли 122 единицы оружия.