Сегодня 11:45 Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 120 мероприятий за неделю Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии Московской области обеспечили безопасность свыше 120 мероприятий за неделю. Всего за это время экипажи вневедомственной охраны совершили более 2,3 тысячи выездов по сигналу «Тревога».
За семь дней по подозрению в совершении преступлений в Московской области задержали около 800 человек. При этом, и незаконного оборота изъяли 71 оружие и составили почти 150 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия.
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