Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 60 мероприятий за неделю

Сотрудники Росгвардии Московской области обеспечили порядок и безопасность более чем на 60 мероприятиях за неделю. Благодаря слаженной работе, на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи.

По подозрению в преступлениях и нарушениях задержали свыше 1,1 тысячи человек. Специалисты, отвечающие за контроль за оружием, провели 879 проверок. В результате изъяли 79 единиц оружия, хранящихся с нарушениями.

Помимо этого, росгвардейцы оформили 124 административных протокола и отменили 51 разрешение на хранение или ношение оружия. Также сотрудники спецподразделений выполнили 19 заданий, связанных с силовой поддержкой при проведении спецопераций.