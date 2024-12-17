Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 180 мероприятий за неделю

За неделю Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 180 мероприятий. При этом стражи порядка совершили около 2,2 тысячи выездов по сигналу «Тревога».

Слаженные действия росгвардейцев помогли предотвратить кражи на охраняемых объектах. За указанный период по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержали свыше тысячи человек.

Сотрудники подразделений изъяли из незаконного оборота 500 единиц оружия. Уточняется, что подразделения специального назначения выполнили около 30 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.