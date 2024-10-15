Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 180 мероприятий за неделю

Представители Росгвардии обеспечили безопасность более чем 180 мероприятий за неделю. Благодаря слаженной работе, краж на охраняемых объектах удалось избежать. При этом, за семь дней задержали свыше 900 граждан за подозрения в преступлениях и нарушениях административного законодательства.