Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 180 мероприятий за неделю

Представители Росгвардии обеспечили безопасность более чем 180 мероприятий за неделю. Благодаря слаженной работе, краж на охраняемых объектах удалось избежать. При этом, за семь дней задержали свыше 900 граждан за подозрения в преступлениях и нарушениях административного законодательства.
Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели свыше 569 проверок сохранности оружия у граждан и организаций. Стражи порядка изъяли 106 единиц незаконного оружия, составили 225 административных протоколов и аннулировали 52 разрешения.
Отмечается, что спецподразделения выполнили 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.