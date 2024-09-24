Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 130 мероприятий за неделю

Сотрудники Росгвардии по Московской области обеспечили безопасность более 130 мероприятий за неделю. Благодаря скоординированным действиям стражей порядка краж на охраняемых объектах за указанный период не было.

Росгвардейцы задержали свыше 750 человек по подозрению в преступлениях и нарушениях административного законодательства. Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели свыше 800 проверок сохранности оружия у граждан и организаций. Из незаконного оборота изъяли 107 единиц оружия, составили 202 административных протокола, а также аннулировали 53 разрешения.

Отмечается, что специальные подразделения выполнили 28 задач по силовому сопровождению мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».