Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 10 тысяч мероприятий за полгода

Сотрудники Росгвардии Московской области обеспечили порядок и безопасность на более чем десяти тысячах мероприятий за полгода. Благодаря их четкой работе, на охраняемых объектах не зафиксировали ни одной кражи.

В этот период за различные правонарушения и подозрения в преступлениях задержали свыше двух тысяч человек. Кроме того, сотрудники, контролирующие оборот оружия, провели более 21 тысячи проверок у граждан и организаций, чтобы убедиться, что оружие хранится правильно. Так, они изъяли почти 2,8 тысячи единиц оружия, оформили более трех тысяч административных протоколов и аннулировали 699 разрешений.

Подразделения специального назначения приняли участие в 509 операциях, обеспечивая силовое сопровождение различных мероприятий.