Росгвардия Подмосковья не допустила ни одной кражи за неделю

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 136 мероприятий за неделю. За этот срок стражи порядка 1,7 тысячи раз выезжали по сигналам «Тревога». Это позволило не допустить ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в Росгвардии, за неделю по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений задержали 734 человека. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 1,2 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия, 183 средства изъяли из оборота. Было составлено 237 административных протоколов и аннулировано 43 разрешения.

Подразделения спецназа выполнили 19 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

