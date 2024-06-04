Росгвардия Подмосковья напомнила порядок постановки оружия на учет

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области напомнили владельцам оружия порядок его постановки на учет. За нарушения требований предусмотрены штрафы.

Владелец оружия обязан поставить его на учет в случае переезда. Для этого необходимо обратиться в соответствующий территориальный орган Росгвардии, написав заявление в двухнедельный срок.

Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Петр Лянцевич отметил, что довольно распространены случаи, когда владельцы оружия забывают поставить его на учет при смене места жительства. При этом неважно, куда переехал собственник — в другой конец города или в другой регион России.

Специалист подчеркивает, что к этой процедуре нужно отнестись с максимальной ответственностью и проявить должную внимательность.

«За подобное нарушение законодательство Российской Федерации предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей», — добавил Лянцевич.

Представители Росгвардии напоминают, что о замене разрешения на оружие следует позаботиться заранее — не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока его действия.

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