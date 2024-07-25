Росгвардия Подмосковья начала проверку образовательных учреждений перед учебным годом

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

В Московской области сотрудники Росгвардии начали проверки готовности образовательных учреждений к учебному году. Стражи порядка обследуют свыше 4,5 тысячи организаций: детских садов, школ, колледжей и вузов.

Отдельное внимание росгвардейцы уделяют работе кнопок тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны Росгвардии. Помимо этого, они контролируют работоспособность других технических средств охраны.

Стражи порядка проконтролируют соблюдение руководителями объектов образования требований безопасности и знание алгоритма действий при возникновении ЧП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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