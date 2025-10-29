Росгвардия Подмосковья и колледж в Щелкове подписали соглашение о сотрудничестве

Главное управление Росгвардии по Московской области и Щелковский колледж заключили соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония подписания прошла с участием заместителя начальника управления по военно-политической работе полковника полиции Андрея Шелудченкова и директора колледжа Флоры Бубич.

Щелковский колледж готовит специалистов по разным направлениям, в том числе по профилю «Правоохранительная деятельность». Новое соглашение откроет возможности для взаимодействия учебного заведения и Росгвардии. Его цель — развитие патриотического воспитания и популяризация службы в войсках национальной гвардии.

Для студентов организуют профориентационные встречи, экскурсии в подразделения вневедомственной охраны и спецподразделения, а также участие в памятных, спортивных и патриотических акциях. Кроме того, бойцы СОБР «Булат» возьмут шефство над учащимися и помогут им подготовиться к участию во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства.

Будущие защитники Отечества смогут освоить военно-прикладные дисциплины — сборку и разборку оружия, элементы тактической подготовки, командное взаимодействие и прохождение полосы препятствий.