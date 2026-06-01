Росгвардия организовала патриотическую игру «Зарница» в Одинцове

В поселке Горки-10 состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», организованная сотрудниками Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области совместно с ветераном подразделения. Мероприятие посвятили 10-летию образования службы и Международному дню защиты детей.

Участниками игры стали учащиеся седьмых-восьмых классов. Перед началом соревнований представители ведомства пожелали школьникам уверенности в своих силах, выдержки и честной борьбы.

Во время состязаний команды продемонстрировали строевую подготовку и исполнение песни, проверили меткость на этапе «Снайперы», прошли полосу препятствий, выполнили задания по оказанию первой помощи и показали физическую подготовку в рамках «Силового экстрима».

Кроме того, школьники соревновались в вязании туристических узлов, выполняли нормативы по разборке автомата и решали логические задачи в специальном этапе «Лабиринт».

За выполнением заданий следили сотрудники Росгвардии, которые оценивали результаты участников, давали рекомендации и отмечали умение ребят работать в команде.

«Такие проекты воспитывают настоящих патриотов. Они не просто проверяют физическую подготовку, но и учат ребят работать в команде, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, брать на себя ответственность. Это навыки, которые пригодятся в любой сфере жизни, независимо от будущей профессии», — подчеркнул начальник Одинцовского ОВО майор полиции Евгений Ястребов.

Организаторы отметили, что юбилейная «Зарница» не только стала ярким спортивно-патриотическим событием для школьников, но и наглядно показала важность дисциплины, взаимовыручки и командного духа, которые нередко оказываются не менее значимыми, чем физическая подготовка.