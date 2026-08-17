Росгвардия обеспечила правопорядок на футбольном матче в Подмосковье

Сотрудники подмосковной Росгвардии совместно с другими правоохранительными органами обеспечили порядок во время футбольного матча между командами «Родина» и «Акрон». Спортивное мероприятие четвертого тура Российской премьер-лиги прошло 15 августа.

Охрану правопорядка доверили бойцам ОМОН и сотрудникам вневедомственной охраны областного главка. Врачебные и силовые службы дежурили на территории спортивной арены, а также патрулировали близлежащие улицы. Внимание инспекторов было сосредоточено на пропускных пунктах и контроле за поведением болельщиков на трибунах.

Маршруты патрульных экипажей максимально приблизили к спортивному комплексу для оперативного реагирования. В течение всей игры правоохранители вели непрерывное наблюдение за обстановкой.

Слаженная работа сотрудников ведомства позволила провести игру без инцидентов. Спортивное событие собрало около 3,5 тысячи зрителей.