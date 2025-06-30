Росгвардия обеспечила безопасность выпускных вечеров в Подмосковье в выходные
Росгвардия обеспечила безопасность на мероприятиях ко Дню молодежи в минувшие выходные. За порядком следили более трех тысяч сотрудников организации, а также представители МВД.
Как рассказали в Росгвардии, стражи порядка дежурили на территории образовательных учреждений, а также патрулировали места проведения мероприятий.
Кроме того, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы контролировали оборот оружия и работу частных охранных организаций.
Сотрудники ОМОН «Пересвет» следили за ситуацией во время концертов, а также в местах притяжения жителей.
«Благодаря слаженной работе правоохранительных органов и реализации комплекса организационных мер по предотвращению возможных угроз нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в Росгвардии.