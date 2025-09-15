Росгвардия обеспечила безопасность во время муниципальных выборов в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время муниципальных выборов в Подмосковье. Они проходили в течение трех дней в девяти округах региона. Правоохранители не допустили ни одного серьезного нарушения.

Стражи порядка совместно с коллегами из других учреждений следили за безопасностью в составе межведомственных комиссий. Они обследовали около 600 мест проведения голосования и хранения документации.

В преддверии процедуры специалисты также проверили владельцев оружия на соблюдение правил его хранения.

В дни голосования места патрулирования были приближены к избирательным участкам. Всего в охране порядка участвовали около 200 тысяч росгвардейцев.