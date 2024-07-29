Росгвардия обеспечила безопасность свыше 100 мероприятий в Подмосковье за неделю

Подмосковная Росгвардия совершила более 2,4 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Ни одной кражи с охраняемых обектов не допустили.

Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы обеспечили безопасность более 100 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержали более 800 человек.

Кроме того, за неделю росгвардейцы провели свыше 560 проверок сохранности оружия и изъяли из незаконного оборота 53 единицы.

Также подразделениями специального назначения выполнили 23 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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