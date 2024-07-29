Росгвардия обеспечила безопасность свыше 100 мероприятий в Подмосковье за неделю

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Подмосковная Росгвардия совершила более 2,4 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Ни одной кражи с охраняемых обектов не допустили.

Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы обеспечили безопасность более 100 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержали более 800 человек.

Кроме того, за неделю росгвардейцы провели свыше 560 проверок сохранности оружия и изъяли из незаконного оборота 53 единицы.

Также подразделениями специального назначения выполнили 23 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте