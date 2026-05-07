Росгвардия обеспечила безопасность при проведении литургии в Подмосковье

СОтрудники подмосковной Росгвардии совместо с другими правоохранительными ведомствами обеспечили безопасность проведения литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова в парке «Патриот». Ее приурочили к 81-й годовщине Победы.

Специалисты инженерно-технических групп ОМОН «Пересвет» проверили все площадки перед началом мероприятия. В пеших патрулях несли службу бойцы спецподразделения ОМОН «Русич». Маршруты экипажей Росгвардии максимально приблизили к территории военно-патриотического парка.

При этом сотрудники лицензионно-разрешительной работы несли контроль за соблюдением правил в части охранной деятельности и оборота оружия.

Всего праздничную литургию посетили более пяти тысяч верующих. Стражи порядка не допустили ни одного нарушения.