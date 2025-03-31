Росгвардия обеспечила безопасность празднования Ураза-Байрама в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность мероприятий в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам. В программах приняли участие более 145 тысяч жителей региона.

Безопасность мероприятий и общественный порядок обеспечили сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов. Экипажи ведомства работали в местах, приближенных к скоплению верующих.

Всего в утренней совместной молитве и проповеди участвовали более 145 тысяч мусульман.