Росгвардия обеспечила безопасность празднования Ураза-Байрама в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность мероприятий в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам. В программах приняли участие более 145 тысяч жителей региона.

Безопасность мероприятий и общественный порядок обеспечили сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов. Экипажи ведомства работали в местах, приближенных к скоплению верующих.

Всего в утренней совместной молитве и проповеди участвовали более 145 тысяч мусульман.

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