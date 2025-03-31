Росгвардия обеспечила безопасность празднования Ураза-Байрама в Подмосковье
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность мероприятий в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам. В программах приняли участие более 145 тысяч жителей региона.
Безопасность мероприятий и общественный порядок обеспечили сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов. Экипажи ведомства работали в местах, приближенных к скоплению верующих.
Всего в утренней совместной молитве и проповеди участвовали более 145 тысяч мусульман.
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