Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 09:50 Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Подмосковье

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Праздничные богослужения, крестные ходы прошли на Пасху во всех городских округах Подмосковья. Обеспечить порядок во время массовых мероприятий помогла Росгвардия.

Для обеспечения безопасности жителей задействовали более 500 военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области. Во время пасхальных мероприятий маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приблизили к храмам и монастырям.

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Более 200 церквей взяли под охрану сотрудники Росгвардии в 29 городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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