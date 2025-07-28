Росгвардия обеспечила безопасность на массовых мероприятиях в Подмосковье

Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность во время проведения нескольких мероприятий на минувшей неделе. Они дежурили на Дне города Дубны, во время губернаторского проекта «Выходи во двор», а также футбольного матча между командами «Космос» и «Торпедо» в Мытищах.
Как рассказали в ведомстве, экипажи Росгвардии несли службу в местах проведения массовых мероприятий, а также патрулировали территории рядом со спортивными площадками и местами притяжения жителей.
Благодаря слаженной работе стражи порядка не допустили ни одного серьезного нарушения.
Всего в мероприятиях участвовали более шести тысяч человек.
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