Росгвардия обеспечила безопасность на массовых мероприятиях в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность во время проведения нескольких мероприятий на минувшей неделе. Они дежурили на Дне города Дубны, во время губернаторского проекта «Выходи во двор», а также футбольного матча между командами «Космос» и «Торпедо» в Мытищах.

Как рассказали в ведомстве, экипажи Росгвардии несли службу в местах проведения массовых мероприятий, а также патрулировали территории рядом со спортивными площадками и местами притяжения жителей.

Благодаря слаженной работе стражи порядка не допустили ни одного серьезного нарушения.

Всего в мероприятиях участвовали более шести тысяч человек.

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