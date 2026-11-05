Росгвардия обеспечила безопасность Дня народного единства в Подмосковье

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями других правоохранительных ведомств обеспечили безопасность массовых мероприятий в День народного единства. Праздничные события прошли 4 ноября.

Под усиленной охраной находились более 50 площадей, парков и скверов региона, где организовали народные гуляния и концерты.

Одной из центральных площадок стала Live Арена, на которой выступила певица Пелагея. За безопасность посетителей и участников концерта отвечали сотрудники ОМОН «Пересвет» и подразделений вневедомственной охраны.

Для быстрого реагирования на возможные происшествия экипажи групп задержания разместили вблизи мест массового скопления людей. Правоохранители также следили за обстановкой, обращали внимание на подозрительные предметы и обеспечивали порядок в общественных пространствах.

Благодаря совместной работе силовых ведомств нарушений общественного порядка во время праздничных мероприятий не зафиксировали.