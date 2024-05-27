Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий в Подмосковье за неделю

Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили более 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы обеспечили безопасности свыше 200 мероприятий и задержали по подозрению в совершении преступлений и административных нарушений более 860 человек.

Росгвардия также провела свыше 900 проверок сохранности оружия и составила 250 административных протоколов в сфере его контроля. Подразделения также выполнили 26 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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