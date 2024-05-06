Росгвардия обеспечила безопасность 220 мероприятий в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:06 Росгвардия обеспечила безопасность 220 мероприятий в Подмосковье Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Подмосковная Росгвардия совершила свыше 2,3 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

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Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы также обеспечили безопасность более 220 мероприятий и задержали по подозрению в совершении преступлений около 790 человек.

Сотрудники ведомства также провели свыше 860 проверок сохранности оружия и изъяли из оборота 217 средств. На нарушителей в этой сфере составили 243 административных протокола.

Кроме того, подразделения специального назначения выполнили 64 задачи по силовому сопровождению мероприятий.

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