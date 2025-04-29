Росгвардия обеспечила безопасность 170 мероприятий в Подмосковье за неделю
Сотрудники Росгвардии организовали охрану более 170 мероприятий в регионе. За этот срок они 2,4 тысячи раз выезжали по сигналу тревоги и не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.
За неделю росгвардейцы задержали по подозрению в совершении административных нарушений и уголовных преступлений свыше 1,1 тысячи человек.
Специалисты проверили 1112 владельцев оружия — как частных лиц, так и организаций. В результате изъяли 148 предметов.
За нарушения в сфере оборота оружия составили 185 административных протоколов и аннулировали 51 разрешение на хранение.
Бойцы спецподразделений обеспечили силовую поддержку 50 операций.
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