Подмосковная Росгвардия совершила более 2,1 тысячи выездов по сигналу тревоги с охраняемых объектов за неделю. Стражи порядка не допустили ни одной кражи.
Всего за неделю росгвардейцы обеспечили безопасность 103 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений и правонарушений было задержано 1089 человек.
Сотрудники ведомства также провели 590 проверок сохранности оружия и изъяли из незаконного оборота 142 единицы. При этом они составили 126 административных протоколов о нарушениях в этой сфере и аннулировали 52 разрешения.
Подразделения спецназа выполнили 24 задачи по силовому сопровождению мероприятий.
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Росгвардия обеспечила безопасность 103 мероприятий в Подмосковье за неделю
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