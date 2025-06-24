Росгвардия обеспечила безопасность 103 мероприятий в Подмосковье за неделю

Подмосковная Росгвардия совершила более 2,1 тысячи выездов по сигналу тревоги с охраняемых объектов за неделю. Стражи порядка не допустили ни одной кражи.

Всего за неделю росгвардейцы обеспечили безопасность 103 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений и правонарушений было задержано 1089 человек.

Сотрудники ведомства также провели 590 проверок сохранности оружия и изъяли из незаконного оборота 142 единицы. При этом они составили 126 административных протоколов о нарушениях в этой сфере и аннулировали 52 разрешения.

Подразделения спецназа выполнили 24 задачи по силовому сопровождению мероприятий.