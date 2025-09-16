Росгвардия не допустила ни одной кражи в Подмосковье за неделю

Подмосковная Росгвардия совершила более 1,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Стражи порядка не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы обеспечили безопасность 121 мероприятия. По подозрению в совершении преступлений задержали девять человек.

За этот период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 653 проверки сохранности оружия и изъяли из оборота 280 устройств.

«Составлено 214 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения», — пояснили в Росгвардии.

Также за неделю спецназ выполнил 152 задачи по силовому сопровождению мероприятий.