Росгвардия не допустила ни одной кражи в Подмосковье за неделю

Сотрудники Росгвардии Подмосковья за минувшую неделю почти полторы тысячи раз реагировали на сигналы тревоги, поступавшие с охраняемых объектов. Всего подразделения вневедомственной охраны совершили 1488 выездов, обеспечивая оперативное реагирование на возможные происшествия.

За отчетный период росгвардейцы также приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности во время проведения 98 массовых мероприятий. Благодаря скоординированной работе сотрудников вневедомственной охраны случаев краж на объектах, находящихся под защитой ведомства, не зафиксировано.

В рамках выполнения служебных задач правоохранители задержали 808 человек, подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений.

Значительный объем работы провели и в сфере контроля за оборотом оружия. Специалисты лицензионно-разрешительной службы организовали 928 проверок условий хранения оружия у жителей и организаций. По итогам мероприятий из незаконного оборота изъяли 42 единицы оружия.

Кроме того, за нарушения требований законодательства составили 81 административное дело, а действие 41 разрешительного документа на хранение и ношение оружия прекратили.

Подразделения специального назначения Росгвардии за неделю выполнили 30 задач, связанных с силовым сопровождением специальных мероприятий и обеспечением безопасности при их проведении.