Росгвардия не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов за неделю

Росгвардия совершила 1,5 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Стражи порядка не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Всего за неделю росгвардейцы обеспечили безопасность 132 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержали 624 человек.

Также за этот период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 1,2 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия. Из незаконного оборота изъяли 132 технических устройства. Было оставлено 299 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия и аннулировано 44 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнили 33 задачи по силовому сопровождению мероприятий.