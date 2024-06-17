Росгвардия не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов в Подмосковье за неделю

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили свыше 2,2 тысячи выездов по сигналам тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю по подозрению в совершении преступлений задержали более 850 человек. Кроме того, за этот период правоохранители провели более 900 проверок сохранности оружия.

«Из незаконного оборота изъято 162 единицы оружия. Составлено 205 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 49 разрешений», — добавили в Росгвардии.

Подразделениями специального назначения также выполнили 21 задачу по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте