Росгвардия не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов в Подмосковье за неделю

Подмосковная Росгвардия совершила более 1,9 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Стражи порядка не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

За этот период росгвардейцы обеспечили безопасность 89 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержали более тысячи человек.

Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели 1128 проверок сохранности оружия. В этой области составили 184 административных протокола о нарушениях. Из оборота изъято 62 устройства.

Также за семь дней подразделения спецназа выполнили 30 задач по силовому сопровождению мероприятий.