Росгвардия не допустила краж с охраняемых объектов Подмосковья за неделю

Подмосковная Росгвардия осуществила свыше 2,3 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений задержали более 800 человек. Кроме того, росгвардейцы обеспечили безопасность более 150 мероприятий и провели свыше тысячи проверок сохранности оружия.

«Из незаконного оборота изъято 148 единиц оружия. Составлен 331 административный протокол о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 55 разрешений», — добавили в ведомстве.

Подразделения специального назначения выполнили 23 задачи по силовому сопровождению мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».