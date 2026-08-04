Росгвардия не допустила краж с охраняемых объектов Подмосковья за месяц

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье подвели итоги работы за последний месяц. Правоохранители 7,3 тысячи раз выезжали по сигналу «Тревога» с объектов, находящихся под охраной. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям нарядов вневедомственной охраны краж на подконтрольных территориях не допущено.

Также росгвардейцы обеспечили безопасность 570 различных массовых мероприятий. За нарушение административного законодательства и по подозрению в совершении уголовных преступлений задержаны 3,6 тысячи человек.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели 3,9 тысячи проверок условий хранения оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 372 единицы огнестрельного оружия. Составлено 533 протокола о нарушениях законодательства, аннулировано 208 разрешений.

Подразделения специального назначения выполнили 132 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий. Росгвардия продолжает работу по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе.