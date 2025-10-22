Росгвардейцы задержали женщину за кражу деликатесов в магазине Совхоза им. Ленина

Подмосковные росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже дорогостоящих продуктов. Она пыталась вынести товары без оплаты в одном из известных гипермаркетов в поселке Совхоз имени Ленина.

Сотрудников вызвали в торговую точку по тревожному сигналу.

Находясь в магазине, недобросовестная посетительница спрятала в сумку морепродукты и тропические фрукты. Затем оплатила товары меньшей стоимости и попыталась скрыться. На выходе ее встретили росгвардейцы.

Общая стоимость ущерба магазину могла составить более 4,5 тысячи рублей.

Подозреваемой оказалась 55-летняя уроженка Ухты. Ее задержали и передали полиции.