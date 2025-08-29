Росгвардейцы задержали устроившего драку дебошира на рынке в Королеве

Росгвардейцы задержали в Королеве дебошира, который устроил драку в торговом павильоне. Агрессивный молодой человек накинулся на одного из посетителей и разбил витрину.

Сообщение о случившемся правоохранители получили во время патрулирования территорий. Уже на месте они выяснили, что ссора началась со словесной перепалки, а закончилась резаными ранами от осколков у второго участника драки.

Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции. Пострадавшему оказали первую помощь, а после госпитализировали в ближайшую больницу.