Росгвардейцы задержали супружескую пару за кражу 60 товаров в Ленинском округе

Сотрудники Росгвардии Ленинского округа задержали семейную пару, подозреваемую в хищении из крупного строительного магазина. Они попытались пронести мимо кассы товары на сумму 11 тысяч рублей.

Стражи порядка прибыли в строительный магазин в поселке совхоза имени Ленина после получения сигнала тревоги. На месте они выяснили, что двое посетителей спрятали в карманы и сумку более 60 товаров на общую сумму 11 тысяч рублей. Там были электрофурнитура, а также сантехнические и строительные принадлежности: розетки, кронштейны и монтажные комплекты. На кассе они оплатили только товары с самой низкой ценой.

Подозреваемыми оказались мужчина в возрасте 59 лет и его супруга 51 года, которые живут в деревне Мисайлово. Их передали полиции для дальнейшего разбирательства.