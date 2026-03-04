Росгвардейцы задержали проникшего в торговый центр мужчину в Сергиевом Посаде

Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого в незаконном проникновении в закрытый торговый центр в Сергиевом Посаде. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в одном из залов.

Росгвардейцы прибыли в торговый центр на Новоуглическом шоссе после получения сигнала тревоги. Оказалось, что неизвестный мужчина выдавил стеклопакет входной двери и проник внутрь. Стражи порядка нашли правонарушителя и задержали его. Им оказался мужчина в возрасте 62 лет, который в состоянии сильного алкогольного опьянения бесцельно бродил по торговому залу, после чего лег спать прямо на полу. Объяснить причины своего поступка он не смог.

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.