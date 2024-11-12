Росгвардейцы задержали подростка за рулем машины в Ленинском округе

Сотрудники Росгвардии задержали подростка за рулем арендованной машины в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Патруль обратил внимание на автомобиль, который петлял по дороге на высокой скорости.
Когда росгвардейцы потребовали остановиться, водитель лишь увеличил скорость и попытался уйти от преследования.
Сотрудники Росгвардии бросились в погоню. Остановив автомобиль, в салоне они увидели троих подростков, за рулем машины сидел 14-й школьник.
Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.
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