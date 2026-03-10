Росгвардейцы задержали подозреваемого в стрельбе в Воскресенске

Росгвардия задержала подозреваемого в стрельбе в Воскресенске. В ходе дорожного конфликта мужчина совершил несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет.

Как рассказали в Росгвардии, на пуль централизованной охраны поступило сообщение о правонаружении в одном из дворов Воскресенска на Пионерской улице. На место стражи порядка выяснили, что между двумя водителями произошел конфликт. Один из них совершил несколько выстрелов в оппонента, причинив ему телесные повреждения.

«Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно задержали подозреваемого, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее прибытия контролировали состояние пострадавшего», — рассказали в ведомстве.

Мужчину в возрасте 21 года доставили в больницу с травмами. Его 67-летний оппонент был передан сотрудникам полиции. Было возбуждено уголовное дело.