Росгвардейцы задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Раменском

Как рассказали в Росгвардии, сотрудники ведомства заметили подозрительного молодого человека во время патрулирования территорий. Он выходил из леса, перекладывая что-то из рук в карман брюк. При виде стражей порядка мужчина занервничал и попытался скрыться.

Росгвардейцы решили остановить юношу для проверки документов и выявления причин подозрительного поведения. В ходе беседы подозреваемый признался, что имеет при себе запрещенные вещества, предназначенные для распространения путем закладок.

«Прибывшая следственно-оперативно группа при личном досмотре изъяла у жителя Жуковского шесть свертков. По результатам экспертизы было установлено, что их содержимое — мефедрон общей массой более шести граммов, что является крупным размером», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.