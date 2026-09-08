Росгвардейцы задержали подозреваемого в поджоге хостела в Подольске

В Подольске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил пожар в хостеле и угрожал сотрудникам с ножом. Инцидент произошел 7 сентября в помещении на Железнодорожной улице.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого объекта. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что 38-летний постоялец в состоянии алкогольного и наркотического опьянения разлил бензин в жилой комнате и поджег его. Затем мужчина стал угрожать персоналу ножом и нанес себе несколько колото-резаных ранений.

На требования правоохранителей прекратить противоправные действия он не реагировал и бросал в них мебель. Росгвардейцы задержали мужчину и сопроводили его в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

После этого ранее судимого жителя Красногорска доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.