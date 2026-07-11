Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном проникновении в квартиру в Чехове

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в квартиру. При задержании он оказал сопротивление и угрожал правоохранителям ножом.

Во время патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного пульта централизованного наблюдения о срабатывании сигнала тревоги в одной из квартир в микрорайоне Ровки города Чехова. Прибывшие на место сотрудники обнаружили разбитое окно и следы проникновения в жилище.

Хозяйка квартиры сообщила приметы предполагаемого злоумышленника. Осматривая прилегающую территорию, росгвардейцы обнаружили следы крови, ведущие в сторону соседних домов.

В ходе патрулирования правоохранители заметили мужчину с порезанной и перевязанной рукой, который подходил под описание. По данным Росгвардии, он находился в состоянии опьянения. При виде сотрудников мужчина направился в их сторону с ножом, после чего был задержан.