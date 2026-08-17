Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений в Подмосковье

Сотрудники управления Росгвардии по Подмосковью задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений человеку в поселке Мисайлово Ленинского округа. Патрулируя территорию вблизи одного из зданий на Пригородном шоссе, экипаж группы задержания заметив ссору возле офиса управляющей компании.

В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили, что конфликт возник между двумя посетителями организации. Во время потасовки один из участников достал нож и нанес оппоненту резаные раны.

Сотрудники ведомства задержали нападавшего, которым оказался 43-летний уроженец Владимирской области.

Стражи порядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до прибытия врачей контролировали состояние раненого. Задержанного передали сотрудникам полиции в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.