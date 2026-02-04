Росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве в Пушкино

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в мошенничестве в Пушкино. Мужчину поймали на попытке заменить штрих-код на товаре в строительном магазине.

Стражи порядка прибыли в магазин строительных материалов на Красноармейском шоссе после получения сигнала тревоги. Оказалось, что недобросовестный посетитель выбрал в торговом зале удлинитель стоимостью более восьми тысяч рублей, а затем переклеил на него штрих-код от более дешевого. Ущерб магазину составил около семи тысяч рублей.

По подозрению в мошенничестве задержали 38-летнего жителя Мытищ. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.