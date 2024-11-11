Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Реутове

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина одежды в Реутове. Мужчина пытался пронести джинсы мимо кассы.

Как оказалось, сорокапятилетний подозреваемый пытался снять с изделия специальные магниты, на противокражная система все-таки сработала. Тогда мужчина решил сбежать из торгового центра, но его задержали росгвардейцы.

Незадачливого похитителя передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.