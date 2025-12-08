Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Чехове

В Чехове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Патруль Росгвардии заметил на Московской улице машину, водитель которой опасно маневрировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу окружающим. Автоэкипаж заблокировал транспортное средство и задержал нарушителя.