Росгвардейцы задержали наркодилера в Пушкино

Во время патрулирования в Пушкино росгвардейцы задержали подозрительного гражданина. Он решил скрыться от служебного автомобиля на улице Энгельса. Остановив его, сотрудники выяснили, что тот занимается сбытом наркотиков с помощью закладок.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у задержанного 20 свертков. После экспертизы было установлено, что их содержимым являлся метадон массой более восьми граммов.

Уточняется, что ранее 38-летний наркодилер уже привлекался к уголовной ответственности за оборот наркотиков и кражу. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.